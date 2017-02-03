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Псковичи повысили свою квалификацию в области ГО и защиты от ЧС

03.02.2017 14:04 ПЛН, Псков

С 30 января по 3 февраля в государственном бюджетном образовательном учреждении Псковской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковской области» прошли обучение в области ГО и защиты от ЧС две группы: руководители организаций, не отнесенных к категории по ГО и члены комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, основная цель обучения - получение слушателями знаний, умений и навыков по организации и выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера.
 
В процессе обучения до слушателей были доведены все изменения, внесенные в нормативные правовые акты по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, организация работы по степеням готовности ГО, в различных режимах функционирования РСЧС, организация и проведение эвакуации населения из районов чрезвычайных ситуаций, а также порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС. Организация отчетности за использование финансовых средств, выделяемых на эти цели.
 
В ходе обучения руководители организаций и члены комиссии ПУФ прослушали курс лекций, выполнили практические задания и успешно прошли итоговую аттестацию.
 
Всем слушателям были выданы удостоверения о повышении квалификации в области ГО и защиты от ЧС.

Источник: Псковская Лента Новостей



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