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В субботу в Псковской области местами похолодает до минус 12 градусов

03.02.2017 18:02 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 4 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег.

Ветер южных направлений 2-7 м/сек.

Температура по области: ночью -3…-8 градусов, местами до -12, днем -1…-6 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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