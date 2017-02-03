Проблему запущенности земель сельхозназначения обсудили участники круглого стола в Пушкинском Заповеднике

Одна из проблем, которая была поднята в ходе работы круглого стола «Сохранение природного наследия Пушкиногорья» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», - проблема запущенности земель сельскохозяйственного назначения, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Как рассказал участникам разговора нынешний директор ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельного завода», а в недавнем прошлом - глава Пушкиногорского района Николай Щураков, на территории района, согласно имеющимся у него данным, на сегодняшний день есть, например, 650 гектаров земли, которые находятся в собственности 29 человек и сейчас совершенно не обрабатываются. Это участки, которые, в свое время, возможно, были куплены не для работы, а для перепродажи.

Проблема заброшенных, зарастающих угодий остро стоит даже на заповедной территории, в состав которой входят земли с разным статусом, от федерального до частного, и за которые отвечают около двух тысяч пользователей, поддержал Николая Щуракова директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Он отметил, что на сегодняшний день государство практически не дает музею механизмов воздействия на собственника, который не обрабатывает принадлежащий ему земельный пай или участок. Незасеваемые нерадивыми собственниками земли, в частности, зарастают борщевиком, который «перетекает» даже на улицы поселка, отметил заместитель главы администрации городского поселения «Пушкиногорье» Сергей Андреев.

Ситуация доходит до абсурда: до того, что для россиян, особенно для городских жителей, огород (как пример - музейные огороды в усадьбе «Михайловское» и в «Пушкинской деревне» в Бугрово) и домашняя скотина становятся экзотикой. Не раз пушкиногорцы наблюдали, как туристы делают селфи с пасущимися на местных пастбищах стадами коров или коз.

Роль музея в этой ситуации очень велика, отметила главный хранитель музейных территорий Пушкинского Заповедника Екатерина Дмитриева, имея в виду как просветительную экологическую работу, так и собственно музейный опыт рационального природопользования.

Источник: Псковская Лента Новостей