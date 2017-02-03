Передвижная мобильная группа Псковского Красного Креста посетила Великие Луки

Сегодня участники передвижной группы Псковского Красного Креста встретились с подростками 10 и 11 класса средней школы №6 города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, темой встречи стал «Туберкулез - как социальное заболевание».

Специалисты рассказали об истории заболевания, его признаках, возбудителях и профилактике этого заболевания. Для участников встречи были подготовлены анкеты, определяющие уровень первичных и полученных знаний о туберкулезе, ряд заданий для закрепления информации. Молодежь с интересом выслушала предложенный материал и с успехом выполнили задания. Организаторы встречи отметили, что некоторые информационные блоки уже были известны подросткам. Это позволило им активно включаться в процесс обсуждения, быстрее и качественнее выполнять задания. Особенно интересным для участников стало задание-кроссворд, в котором нужно было не только применить полученные знания, но и подумать над теми вопросами, которые не освещались на этой встрече.

Такие встречи стали возможны благодаря социальному проекту «Псковичи за жизнь без туберкулеза! (Продолжение)» Псковского регионального отделения Красного Креста. Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей