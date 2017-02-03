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Петр Алексеенко прокомментировал заявление Виктора Дули о «запущенном механизме» объединения Псковской и Ленинградской областей

03.02.2017 14:38 ПЛН, Псков

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко прокомментировал заявление своего однопартийца Виктора Дули о «запущенном механизме» объединения Псковской и Ленинградской областей.

По словам гостя студии, это заявление, с которым депутат областного Собрания, второй секретарь обкома Виктор Дуля выступил на сессии 26 января, является его личным мнением, а не позицией обкома. «На момент этого заявления я еще не являлся руководителем обкома», - сказал Петр Алексеенко, добавив, что, в противном случае, может быть, «дернул его за рукав».

Также гость студии отметил, что не знает, «откуда Виктор Дуля об этом узнал». «С другой стороны, эта тема постоянно муссируется - то Валентина Матвиенко об этом скажет, то Жириновский. Поэтому неудивительно, что Виктор Дуля поднял эту тему, чтоб народ чувствовал, что такое возможно», - отметил Петр Алексеенко. С учетом проведенной реформы по объединению волостей, речь в скором времени может дойти и до объединения районов Псковской области, не исключил персек. Поэтому, убежден он, «возможно все», имея в виду объединение Псковской области с другим регионом. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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