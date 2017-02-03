Почетную грамоту Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вручили жительнице Пушкиногорья Валентине Ковалевой

Почетную грамоту Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области во время круглого стола «Сохранение природного наследия Пушкиногорья» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» руководитель управления Виктор Мусатов вручил Валентине Ковалевой, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Так был отмечен значительный вклад Валентины Ковалевой в деле охраны окружающей среды, в становление экологической работы в Пушкиногорье.

С 1997 по 2004 год Валентина Ковалева возглавляла Государственный комитет по охране окружающей среды Пушкиногорского района, затем долгое время работала в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» главным хранителем музейных территорий.

Источник: Псковская Лента Новостей