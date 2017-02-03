Сегодня: Пятница, 03 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Подарок любимому Зарплата бюджетников в Псковской области Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Легкий переход О поддержке инноваций За вкусным - в магазины «Соловьи»! Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...21



Почетную грамоту Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вручили жительнице Пушкиногорья Валентине Ковалевой

03.02.2017 14:37 ПЛН, Псков

Почетную грамоту Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области во время круглого стола «Сохранение природного наследия Пушкиногорья» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» руководитель управления Виктор Мусатов вручил Валентине Ковалевой, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Так был отмечен значительный вклад Валентины Ковалевой в деле охраны окружающей среды, в становление экологической работы в Пушкиногорье.

С 1997 по 2004 год Валентина Ковалева возглавляла Государственный комитет по охране окружающей среды Пушкиногорского района, затем долгое время работала в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» главным хранителем музейных территорий.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28