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В «Михайловском» обсудили сохранение природного наследия Пушкиногорья

03.02.2017 14:48 ПЛН, Псков

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершил работу круглый стол «Сохранение природного наследия Пушкиногорья», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. 
 
Выступавшие на нем специалисты подробно остановились на отдельных вопросах экологии и санитарного состояния района. Среди наиболее острых и актуальных - проблемы работы и не особо обнадеживающие перспективы реконструкции очистных сооружений, перевод местных котельных на щепу, вопросы рационального использования сельскохозяйственных земель. Отметим, что это одна из серьезнейших проблем не только для Святогорья, но и для всей Псковской области, как и для многих других регионов России. 
 
Поднимали в ходе работы круглого стола и вопросы о санитарно-эпидемиологической ситуации в районе, об утилизации ТБО, о качестве воды, даже о случаях браконьерства на озере Кучане. Тезисы и предложения по итогам работы круглого стола, заверил участников заседания директор музея-заповедника, член совета по культуре при губернаторе Псковской области Георгий Василевич, будут представлены руководству региона.
 
Напомним, что круглый стол «Сохранение природного наследия Пушкиногорья», посвящённый столетию заповедного дела в России, был организован Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» и Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области, и стал, фактически, первым большим мероприятием в череде предстоящих событий 2017 года, указом президента Российской Федерации объявленного Годом экологии в нашей стране.

Источник: Псковская Лента Новостей



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