Серия бесплатных мастер-классов проходит в Псковском городском молодежном центре

Серия бесплатных мастер-классов проходит в Псковском городском молодежном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, уже состоялись три образовательных встречи.

Во вторник прошел мастер-класс по плетению кос, который провела участница псковского фестиваля красоты, специалист по прическам со стажем более пяти лет Анна Иванова. На этом занятии ребята научились плести три вида кос: выпуклые, с переплетениями и с лентами.

На следующем занятии молодежь обучалась основам самообороны. В течение двух часов в спортзале Академии ФСИН России были разобраны и отработаны три основных приема самообороны. Умению постоять за себя молодых людей и девушек обучал кандидат в мастера спорта по самбо, кандидат педагогических наук, капитан внутренней службы Антон Эрастов.

В четверг, 2 февраля, псковский фотограф Александр Бабкин поделился с участниками мастер-класса историей о том, как он пришел в профессию и раскрыл некоторые секреты профессии, а также рассказал и объяснил на конкретных примерах несколько основных правил при работе с фотографией: построение кадра, работа со светом и обработка получившейся картинки.

здесь. У желающих посетить бесплатный образовательный мастер-класс еще есть возможность успеть. В понедельник состоится тренинг по развитию лидерских качеств, который проведет кандидат социологических наук, заместитель директора Молодежного центра Олеся Назарой. Записаться можно

Источник: Псковская Лента Новостей