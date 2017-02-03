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Серия бесплатных мастер-классов проходит в Псковском городском молодежном центре

03.02.2017 14:53 ПЛН, Псков

Серия бесплатных мастер-классов проходит в Псковском городском молодежном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, уже состоялись три образовательных встречи.
 
 
Во вторник прошел мастер-класс по плетению кос, который провела участница псковского фестиваля красоты, специалист по прическам со стажем более пяти лет Анна Иванова. На этом занятии ребята научились плести три вида кос: выпуклые, с переплетениями и с лентами.
 
 
На следующем занятии молодежь обучалась основам самообороны. В течение двух часов в спортзале Академии ФСИН России были разобраны и отработаны три основных приема самообороны. Умению постоять за себя молодых людей и девушек обучал кандидат в мастера спорта по самбо, кандидат педагогических наук, капитан внутренней службы Антон Эрастов.
 
 
В четверг, 2 февраля, псковский фотограф Александр Бабкин поделился с участниками мастер-класса историей о том, как он пришел в профессию и раскрыл некоторые секреты профессии, а также рассказал и объяснил на конкретных примерах несколько основных правил при работе с фотографией: построение кадра, работа со светом и обработка получившейся картинки.
 
 
 
У желающих посетить бесплатный образовательный мастер-класс еще есть возможность успеть. В понедельник состоится тренинг по развитию лидерских качеств, который проведет кандидат социологических наук, заместитель директора Молодежного центра Олеся Назарой. Записаться можно здесь.

Источник: Псковская Лента Новостей



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