С 6 по 10 февраля псковские профсоюзы проведут серию пикетов с требованием индексации зарплат бюджетников

С 6 по 10 февраля в Пскове и в Великих Луках псковские профсоюзы проведут серию пикетов в поддержку требования индексации заработной платы работников бюджетной сферы Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в Пскове пикеты пройдут с 6 по 9 февраля включительно у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади с 16.30 до 17.30.

Участники акции проведут ее под лозунгами: «Есть инфляция - должна быть индексация», «Нет снижению государственных гарантий», «Увеличение зарплаты бюджетникам должно быть реальным, а не на бумаге», «Работникам бюджетной сферы - достойную зарплату», «Национальное достояние - здравоохранение, культура и образование» и др.

13 февраля Псковский облсовпроф планирует провести митинг, на котором также будут заявлены требования работников бюджетной сферы об индексации заработной платы.

В Великих Луках пикеты с такими же требованиями должны пройти 7 и 10 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей