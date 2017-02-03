В псковском СИЗО-1 отметили юбилей Шуберта

Несовершеннолетние учащиеся учебно-консультационного пункта СИЗО-1 познакомились с творчеством великого австрийского композитора и прослушали его известные музыкальные произведения.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей классный руководитель учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1 Наталья Афанасьева, мероприятие было посвящено 220-летию со дня рождения Франца Шуберта.

Из кадров документальной хроники ребята узнали, что композитор является основоположником романтизма в музыке, а его неповторимое музыкальное мышление и особенная песенная форма изложения волнует не одно поколение слушателей. Учащиеся познакомились с оперными композициями, песнями и симфониями из сборников «Прекрасная мельничиха» и «Зимний Путь», выделив произведение «Аve Maria Шуберта».

«За свою недолгую жизнь великий композитор написал около 600 музыкальных произведений. Не смотря на это, почти всю жизнь Франц Шуберт не пользовался большим признанием у современников. Основа его музыки – внутренние переживания, что близко людям и делает нас добрее и милосерднее», - сказала Наталья Афанасьева в завершении мероприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей