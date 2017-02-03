«Акценты» Донецкого: Псковский рубеж, «компромат» в Фейсбуке и любовница Императора

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Союз нерушимый? На границе с Белоруссией появится пограничная зона.

«Человек, похожий на». В соцсетях продолжаются разборки лидеров карликовых партий.

Царское порно. Разгорается PR-скандал вокруг нового фильма «Матильда» Алексея Учителя.

На этой неделе мы узнали, что на границе России с Белоруссией вновь установлена пограничная зона. Распоряжение было подписано директором ФСБ Александром Бортниковым еще в конце декабря прошлого года, но широкий резонанс оно вызвало только сейчас. Официально решение принято для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ» и касается в том числе трех приграничных районов Псковской области - Невельского, Себежского и Усвятского. В некоторых СМИ тут же вспыхнула дискуссия под вопросом: «Что происходит? Неужели хваленый союз двух братских государств приказал долго жить? И батька Лукашенко в ближайшее время стремительно отдрейфует в сторону Запада?».

Тут же в изобилии явились злорадные комментарии. Мол, мало того, что Россия полностью разрушила свои отношения с Украиной, так теперь настал черед Беларуси, которая покинет Россию и в экстазе сольется с Европой. «Ай да батька! Ай да сукин сын! Обыграл Москву без всякого евромайдана». Однако серьезные комментаторы убеждены, что ничего страшного пока не произошло, и шум объясняется желанием некоторых СМИ создать сенсацию, которой на самом деле нет.

Белоруссия была и остается классическим примером так называемого «буферного, транзитного государства», нацлидер которого умело играет на интересах и противоречиях России и Европы, неизменно извлекая свой гешефт. Стратегически это более выгодная позиция, нежели конфронтация, выражаемая народной мудростью: «Ласковое теля двух маток сосет, а бодливое ни одной не увидит». Да, периодически у Минска и Москвы возникают «непонятки» на дипломатическом и межгосударственном уровне. Иной раз дело доходит до грозных заявлений. Такое случалось не единожды, но всякий раз «последний диктатор Европы» находил общий язык со своим северо-восточным соседом.

Очевидно, что очередные «терки» обусловлены стремлением «батьки» выторговать себе более выгодную цену на нефть и газ, на которой во многом строится экономическое благополучие Белоруссии. Как союзник России, Минск получает дешевые энергоресурсы, и одновременно гонит через границу тонны «санкционки» - креветки и пармезан. Может быть, сидеть на двух стульях сразу не очень удобно, зато безумно выгодно. И отказываться от такого положения не имеет никакого смысла, особенно пока «старший брат» терпит. Здесь действительно стоит признать, что белорусы оказались гораздо мудрей соседних украинцев, устроивших в своей державе экономический коллапс.

Батьке ни майдан, ни коллапс категорически не нужны. Но и прислониться поближе к Европе он тоже не прочь, отчего в последнее время, по точному выражению публицистов, «пятится к Евросоюзу спиной». Вот с 9 февраля Минск отменяет визы для краткосрочных поездок граждан сразу 80 государств, включая США и страны ЕС. А Кремль, представьте, - не против. На деле это означает, что любой иностранный гражданин из белорусского перечня при желании способен в течение суток без всяких виз оказаться в Санкт-Петербурге, а то и в Москве! За пять дней легко обернуться туда-сюда. А шпионов и прочих злодеев в наше электронное время никто не отменял. Поэтому меры ФСБ по ограничению транзита туристов сквозь границу понять можно. К тому же не стоит сбрасывать и фактор Украины, из которой, опять же, легко попасть в Россию транзитом через Белоруссию. И лично я удивляюсь не тому, что сегодня устанавливается пограничная зона, а тому, что ФСБ не сделала этого еще года два назад.

«Мал клоп, да вонюч», - таким метким народным афоризмом можно определить лидеров некоторых региональных отделений федеральных партий, которые, не снискав лавров на выборах, продолжают активную политическую борьбу, благо, что под руками теперь есть интернет и социальные сети, куда легко накидать любого дерьма, а потом наслаждаться произведенным эффектом. Парадокс нынешней информационной ситуации заключается в том, что традиционные СМИ как бы уже и не нужны. Если даже президент США Дональд Трамп предпочитает общаться со своими избирателями без посредников, через Твиттер, то что уж говорить о мелких сошках, для которых Фейсбук - настоящая находка.

Вот и председатель Совета регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков давно осознал возможности такого инструмента, как Фейсбук, и пользуется им для дискредитации оппонентов. С недавних пор в число этих оппонентов, судя по всему, попал Василий Краснов, который в эфире регионального «Эха» заявил, что отказывается от роли спойлера власти и готов стать партнером движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия» на Псковщине.

Что думает по поводу кандидатуры Краснова «Открытая Россия», мы до сих пор внятно не услышали, а вот сам Василий оперативно попал под удар Вилкова, обвинившего Краснова чуть ли не в гомопедофилии. Причем обвинение не голословное, а с приложением неких документов. Свое обвинение Вилков оформил в форме обращения в прокуратуру, которое и опубликовал в Фейсбуке, цитирую: «В распоряжении нашего регионального отделения имеются скриншоты переписки не установленного лица мужского пола с человеком, который представляется, как Василий Краснов, который визуально похож на Краснова Василия Борисовича. <...> В данной переписке Краснов склоняет неустановленного юношу к занятию сексом. Также по нашей информации на момент этой переписки собеседник Краснова возможно был несовершеннолетним». Вилков просит прокурора Белова провести проверку. Скриншоты переписки в количестве пяти листов прилагаются.

Весь этот дурно пахнущий сюжет тут же реанимировал в памяти историю пятилетней давности, когда на Псковщине занималась отловом педофилов группа подростков из движения «Оккупай педофиляй». Эти ребята ловили так называемых педофилов «на живца», то есть регистрировались на секс-сайтах, вступали в переписку с пользователями, назначали встречу и снимали ее на видео, с тумаками и поливанием жертвы мочой. Действовали они один в один, как и их лидер нацист Тесак, и понятно, что эта деятельность была противозаконна.

Однако примерно с полгода активисты «Оккупай педофиляй» свободно осуществляли свои акции, спровоцировав даже один громкий скандал с менеджером псковского отделения известного оператора мобильной связи. Жизнь этому самому менеджеру они и в самом деле испортили. Вся история активно муссировалась местной прессой, но в какой-то момент не ведомым нам тайным кураторам этого движения, видимо, показалось, что ребята перегнули резиновый самотык, которым любили стебать своих жертв. Либо кураторы посчитали, что уже достаточно напугали гей-сообщество, либо решили, что инициатива снизу выходит из под контроля, и пора прекращать эту «самодеятельность». Все эти «штурмовые отряды» не очень-то вязались с монополией государства на насилие.

В любом случае деятельность «Оккупай педофиляй» быстро сошла на нет. А вот «методы» оказались живучи. Что наглядно и продемонстрировал Константин Вилков, написавший в прокуратуру о том, что у него имеются «скриншоты переписки». Возникает вопрос: «Откуда?». Ведь переписка-то конфиденциальная. И тут одно из двух. Или Вилков и его сподручные действовали ровно, как «Оккупай педофиляй», то есть сами вступили в переписку с Красновым. Или им кто-то «слил» эти скриншоты. Как рассказывал о найденном компромате другой псковский политик: «Вышел в коридор, глядь - на подоконнике лежит». Сам Краснов, кстати, утверждает, что этот «компромат» давно гуляет в сети.

Как бы там ни было, а «заявление в прокуратуру» точечно бьет даже не по Краснову, а по еще не оформившемуся в Пскове отделению «Открытой России» Михаила Ходорковского. Вилков так и написал в Фейсбуке, цитирую: «...достоверность скриншотов гарантирую. Никакого монтажа и фотошопа. Сто процентов. Вот вам истинное лицо "Открытой России", проекта Ходорковского. Ну хотя, наверно, таких там и собирают, чтобы они транслировали нам с вами свои "европейские ценности"». С Вилковым давно все понятно. А вот о странной роли Краснова стоит задуматься. Ведь еще недавно он активно выступал в роли спойлера региональной власти, возглавляя так называемую «Коалицию непарламентских партий», а теперь вдруг превратился в ее оппонента, заявляя о готовности возглавить «Открытую Россию».

Как говорится, переобулся в прыжке. Ей богу, в этой клоаке сам черт ногу сломит! Потому что, насколько мне известно, Краснов пока не имеет к «Открытой России» никакого отношения, и тут ненароком заподозришь, а не есть ли все это какая-то хитрая конспирологическая игра? Смотрите: Краснов объявляет себя адептом «Открытой России», Вилков обвиняет Краснова в гомопедофилии, все это отбрасывает нехорошую тень на движение опального олигарха Ходорковского, в то время как и Краснов, и Вилков на самом деле сидят в одном окопе, потирают руки и посмеиваются, получив гешефт от неких тайных кукловодов.

А, как вам такая местечковая конспирология? Все, впрочем, может объясняться гораздо проще. Исключительно личной неприязнью и личной инициативой. Ну, вот такие они, наши местные политики. Готовы размещать в сети все, что угодно, скриншоты переписок, фотографии бывших бухих однопартийцев, лишь бы прищемить яйца - да даже не оппонентам (какие они, на фиг, оппоненты?), а просто людям, вызывающим чувство острой неприязни. Все это так провинциально, так по-псковски. Точнее сказать, по-скобарски.

И я завершаю. Культур-мультур. На этой неделе с новой силой разгорелся скандал вокруг нового творения Алексея Учителя «Матильда», который никто пока не видел, а вот слышали многие. И все благодаря депутату Государственной Думы, в недавнем прошлом прокурору Крыма Наталье «Няш-няш» Поклонской, которая, как известно, является ярой поклонницей последнего императора всея Руси Николая Второго и, посмотрев рекламный трейлер фильма, инициировала общественную кампанию по запрету фильма. Поклонская уже несколько раз призывала прокуратуру провести проверку сценария «Матильды» и разобраться с финансированием проекта, а некие общественные организации рассылают по кинотеатрам письма с призывом отказаться от проката фильма. Дошло до того, что, как сообщают СМИ, Алексей Учитель сам уже собирается подать в Генпрокуратуру заявление против Натальи Поклонской.

Изначально фильм хотели выпустить в прокат в марте 2017 года, видимо, к юбилею отречения Николая Второго от престола, но сейчас объявлено, что дата премьеры переносится на 25 октября, ближе к юбилею Октябрьского переворота, что тоже неплохо. В любом случае «Матильда» выйдет в прокат в самый разгар полемики о Русской революции и судьбе императора, а значит, бесплатного промоушена не избежать. И тут, опять же, возникает вопрос, а кто такая Наталья Поклонская в этом спектакле? Полезный идиот или засланный казачок?

В том смысле, что — а не срежиссирован ли этот скандал продюсерами «Матильды»? Вспомним шумную историю двухлетней давности вокруг «Левиафана» Андрея Звягинцева. Тоже кипели нешуточные страсти. Но есть люди, весьма авторитетные в нашем кино, которые всерьез утверждают, что весь скандал был заранее профинансирован продюсером «Левиафана». В результате чего по сути артхаусный (то есть изначально обреченный на провал) фильм получил небывалую прессу и какую-никакую кассу. Почему бы и Алексею Учителю не пойти тем же путем — и не профинансировать святую ненависть Натальи Поклонской?

Как вы понимаете, это всего лишь гипотеза стороннего синефила. За сим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей