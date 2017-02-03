Дмитрия Быстрова попросили поднять уровень воды в реке Великой и оборудовать пляж

Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров в рамках проведения рабочих встреч посетил одно из ведущих предприятий города, имеющего богатую трудовую историю и ориентированного на выпуск электротехнической продукции - ОАО «ОЗЭМ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Островского района, в начале встречи руководитель муниципалитета отчитался перед коллективом предприятия о принятых со стороны районной администрации мерах, которые были отмечены в протоколе прежней встречи, состоявшейся 4 месяца назад.

Часть проблемных вопросов, о которых рассказывали работники предприятия, уже удалось решить. Что-то находится в проработке и поставлено на контроль, какие-то вопросы, связанные с оформлением необходимой документации, значительными финансовыми затратами, конкурсными процедурами, взаимодействиями с инвесторами запланированы на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Дмитрий Быстров рассказал, что на базе Центра культуры «Юбилейный» уже в этом году должен начать функционировать современный кинокомплекс. Также запланировано благоустройство городского стадиона и налаживание работы детских спортивных кружков.

Когда встреча перешла в режим «Вопрос - ответ», работники ОАО «ОЗЭМ» отмечали и позитивные моменты, происходящие в Острове и говорили о том, на что, по их мнению, представителям местной власти нужно обратить внимание.

Наиболее актуальным островичи считают недостаточную подсыпку тротуаров и пешеходных зон во время гололеда, подсыпку и грейдирование грунтовых дорог, низкое качество ремонта и обслуживания дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского и сельских поселений, невысокое качество обслуживания населения общественным транспортом, проблемы с освещением улиц и пешеходных переходов.

Также коллектив завода просил продолжить обустройство дворовых территорий, увеличить количество детских площадок, оборудовать дополнительные стоянки для транспорта возле детского сада «Бригантина», а также во дворах центра города и микрорайоне Остров-2, принять меры по отлову бродячих собак, провести в нормальное состояние пешеходный проход по мосту через речку Вязовенка в районе микрорайона Остров-3.

Дмитрия Быстрова спрашивали о том, смогут ли островичи снова покупать хлеб местного производства, продолжится ли программа расселения из ветхого и аварийного жилья, думают ли власти о возможности строительства пешеходного моста через реку Великая в районе микрорайона «Строитель» и когда там появится аптечный киоск.

Поддержали труженики ОЗМ и обращение одного из своих коллег, который, опираясь на исторические факты, указал на возобновление строительства запруд и мельниц по руслу реки Великая в районе городской черты, с тем, чтобы повысить уровень воды в водоеме.

В преддверии лета островичи напомнили о необходимости косить речные берега и обустроить в центре Острова хотя бы один городской пляж.

По просьбе граждан глава администрации подробно рассказал о тарифообразовании за теплопотребление в многоквартирных домах.

Дмитрий Быстров еще раз заверил людей, что несмотря на сложную социально-экономическую обстановку, органы местного самоуправления приложат все усилия к тому, чтобы тарифы ЖКХ для жителей Островского района оставались в рамках общероссийского роста и не вышли за пределы сверхнормативных значений.

При этом, затронув тему оплаты за общедомовые нужды жильцами многоквартирных домов, руководитель муниципалитета отметил, что новые нормативы не будут применяться в районе до того, пока не выяснится, что плата потребителей при применении новых методик расчета, не будет увеличиваться.

«Такие встречи для меня, как руководителя органа местного самоуправления, призванного обеспечивать комфортную и безопасную среду жителям района, очень значимы и необходимы. Не всегда предприятия, на которые отвечают за уборку улиц, вывоз мусора, ремонт дорог, освещение, тепло- и водоснабжение владеют полной информацией и оперативно реагируют на изменение обстановки.

Прямой диалог, пусть в каких-то моментах довольно эмоциональный, позволяет увидеть наиболее острые и волнующие население проблемы. На поверхности оказываются и вопросы, требующие безотлагательного вмешательства и запущенные «болевые точки».

К сожалению, не все можно сделать сразу. У нас весьма ограниченные возможности бюджета, но и в этих условиях будем стараться реализовать как можно больше проектов в рамках наших полномочий и действующего законодательства», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Источник: Псковская Лента Новостей