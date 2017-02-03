В Псковском районе ищут пропавшего 27 января Андрея Мясникова

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшего без вести Андрея Васильевича Мясникова 1963 года рождения, уроженца Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, Андрей Мясников проживает в деревне Верхолино Псковского района. Последний раз его видели 27 января 2017 года около 18.00, когда он шел один по улице Красных Партизан в деревне Верхолино.

Приметы: на вид 55 лет, худощавого телосложения, волосы прямые с сединой, рост 170 сантиметров, глаза серые.

Был одет: черные брюки, серая болоньевая куртка, черная вязаная шапка, черные полуботинки, шерстяной свитер бело-голубого цвета.

Особая примета: прихрамывает на правую ногу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Мясникова, просят сообщить по адресу: Псковский район, деревн Уграда, д. 19, ОМВД России по Псковскому району.

Контактные телефоны: 8 (8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей