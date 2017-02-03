Сегодня: Пятница, 03 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Легкий переход За вкусным - в магазины «Соловьи»! Зарплата бюджетников в Псковской области Подарок любимому О поддержке инноваций 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...22



В Псковском районе ищут пропавшего 27 января Андрея Мясникова

03.02.2017 16:52 ПЛН, Псков

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшего без вести Андрея Васильевича Мясникова 1963 года рождения, уроженца Псковского района.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, Андрей Мясников проживает в деревне Верхолино Псковского района. Последний раз его видели 27 января 2017 года около 18.00, когда он шел один по улице Красных Партизан в деревне Верхолино.
 
Приметы: на вид 55 лет, худощавого телосложения, волосы прямые с сединой, рост 170 сантиметров, глаза серые.
 
Был одет: черные брюки, серая болоньевая куртка, черная вязаная шапка, черные полуботинки, шерстяной свитер бело-голубого цвета.
 
Особая примета: прихрамывает на правую ногу.
 
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Мясникова, просят сообщить по адресу: Псковский район, деревн Уграда, д. 19, ОМВД России по Псковскому району.
 
Контактные телефоны: 8 (8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28