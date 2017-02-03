Псковская таможня призывает участников внешнеэкономической деятельности подключаться к эксперименту

Одной из технологий, позволяющих значительно сократить сроки выпуска и уменьшить количество представляемых на бумажном носителе документов, является электронное декларирование товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита.

Псковская таможня напоминает, что принять участие в этом эксперименте может любое заинтересованное лицо или организация.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, для использования электронного декларирования таможенного транзита необходимо лишь получение электронной подписи и установка необходимого программного обеспечения. Электронный информационный обмен между декларантами и таможенными органами осуществляется в режиме реального времени, с использованием средств, обеспечивающих целостность, доступность и конфиденциальность информации.

В рамках этого эксперимента работают все таможенные посты Псковской таможни.

Свидетельством высокой оценки участниками ВЭД этой технологии, является постоянный рост количества участников, выбирающих эту перспективную технологию. Участники ВЭД, использующие электронное декларирование таможенного транзита, отмечают сокращение бумажного документооборота, однократное предоставление документов в таможенный орган, возможность подачи электронной транзитной декларации до прибытия транспортного средства в пункт пропуска, наличие полной информации об этапах прохождения транспортного средства с товаром через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Источник: Псковская Лента Новостей