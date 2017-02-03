Учащиеся Великолукского механико-технологического колледжа встретились со священником

3 февраля руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин встретился с учащимися Великолукского механико-технологического колледжа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, подобные встречи с великолукской молодежью и беседы о возникновении зависимостей и о последствиях вредных привычек уже стали доброй традицией.

На сегодняшний день существует огромное количество человеческих зависимостей. Это зависимость от социальных сетей, любовная зависимость, зависимость от еды, от экстремальных видов спорта, игровая зависимость, нарциссизм и многие другие.

«Молодому человеку очень важно хотя бы примерно представлять природу зависимости, поскольку некоторые ее виды в нашем социуме не только не считаются разрушительными, но даже поощряются обществом», - отметил иерей Димитрий.

Сам термин «зависимость» относительно новый, он означает неспособность человека обходиться без чего-либо. Предмет вожделения занимает все мысли человека, его эмоции, ориентируя его поведение лишь на себя. В современном мире настолько много соблазнов, что порой человек сам того, не замечая может стать зависимым от своих увлечений, отметил руководитель отдела.

Священник рассказал учащимся о том, что, кроме алкоголизма и наркомании, существуют различные виды зависимостей, разрушающих личность, о которых молодежь необходимо предупреждать: «Приходится констатировать, что биохимия и психология человека устроены так, что любое пристрастие со временем может перерасти в зависимость, а из-за защитных реакций психики, в первую очередь механизма «отрицания», человек по-прежнему не будет признавать в себе проблему. Здоровый образ жизни, спорт, походы на природу, общение с друзьями, хорошие книги - все это несомненно поможет сформировать личность, свободную от вредных привычек и саморазрушающего поведения».

Напомним, что беседы, о возникновении зависимостей, которые проводит иерей Димитрий с учащимися Великих Лук носят регулярный характер. Так, например, 23 ноября 2016 года руководитель Молодежного отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин встретился со студентами Отделения среднего профессионального образования ФГБОУ ВО Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Тогда встреча прошла на территории общежития №1 Великолукской сельскохозяйственной академии.

Источник: Псковская Лента Новостей