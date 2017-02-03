Губернатор Андрей Турчак подписал постановление о сокращении численности управления по связи и массовым коммуникациям

Губернатор Андрей Турчак подписал постановление о сокращении численности управления по связи и массовым коммуникациям. 3 февраля на официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление администрации Псковской области от 31.01.2017 г. № 30 «О внесении изменений в предельную штатную численность органов исполнительной власти области и аппарата администрации области».

Согласно документу, численность Государственного управления по связи и массовым коммуникациям уменьшается с 28 до 18 человек.

Также изменяется предельная штатная численность аппарата администрации области: вместо 150 штатных единиц (в том числе 147 штатных единиц должностей государственной гражданской службы области) будет 154 единицы (в том числе 151 штатная единица должностей государственной гражданской службы области).

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Источник: Псковская Лента Новостей