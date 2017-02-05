Унесенные жестоким ветром

2016 год был не слишком добр к людям. Не уродилась картошка, росли цены в магазинах, не получалось задуманное. И очень уж было много людских потерь, неожиданных, болезненных и горестных, таких, когда окружающий мир рушится и складывается, как карточный домик...

Пару лет назад в небольшой деревушке Калинино близ Бежаниц, приобретя там дом, поселилась городская семья. Муж и жена, оба молодые, непохожие на местных деревенских, последних не раздражали. Общительные, интересные, трудолюбивые, слегка романтики, супруги были из тех, кто не боится менять место жительства и сферу деятельности в поисках оптимального места под солнцем. На этот раз они хотели попробовать сельской жизни, взявшись за новое дело с упорством и старанием. Отремонтировали дом, арендовали землю, соорудили множество построек для содержания скота и птицы, которые постепенно заселили. Получилось приличное подворье, на котором содержались овцы, козы, свиньи, куры, утки и так далее. Работы было много, но хозяева справлялись, за что были уважаемы соседями. Семья жила дружно, перед местными не выпендривалась, строила планы на будущее.

Деревня ей, похоже, нравилась, поскольку обустройство усадьбы шло все серьезнее. Бездетные супруги даже заговорили о потомстве. Прошлая жизнь, чувствовалось, у обоих была нелегкой, но ныне все устаканилось. Молодая жена даже устроилась на курсы по вождению авто, что для неё являлось событием. Воспитанная бабушкой, имевшая не слишком счастливые детство, молодость, и знавшая, что такое детский дом, она вступала в самую счастливую пору своей жизни. Выкроив свободное время, муж и жена, закинув рюкзачки за спины, садились на велосипеды и уезжали собирать ягоды и лекарственные травы. Соседи смотрели вслед и умилялись: любовь...

Однажды утром молодая женщина отправилось на первое водительское занятие по тропинке - самому короткому пути от деревни до Сущево, по которому ходили много поколений местных жителей, и... домой не вернулась. Муж немедленно начал поиски, обратившись в полицию. Они были недолгими. Женщину нашли избитой и задушенной на злополучной тропке. К делу немедленно подключился межрайонный следственный отдел областного следственного комитета, и очень быстро подозреваемого в убийстве установили. Решением суда заключили под стражу. Признательные показания он дал в день ареста, полностью признав вину и рассказав об обстоятельствах преступления. Напуганная деревня наконец-то вздохнула спокойно. Ведь люди в ней были в шоковом состоянии. Никто даже в страшном сне не мог помыслить о том, что в этом тихом мирном уголке района может случиться такой ужас. Надо признать, что наши правоохранительные органы прочувствовали эту ситуацию, выполнили свою работу быстро и четко, вернув гражданам веру в защищенность и неотвратимость наказания.

Обвиняемого в райцентре знают многие. Он недавно вернулся из тюрьмы, отсидев 10 лет за то, что лишил жизни бежаницкую юную девчонку, ударив её головой о камень. В свое время это было шумное и резонансное дело. Преступнику было 20 лет, и суд, назначая суровое наказание, все же дал молодому человеку шанс на нормальную жизнь.

Вернувшись на свободу в 30 лет, можно еще все успеть, в том числе и заслужить людское прощение. Объятия, понятно, «сидельцу», да еще по такой статье, по прибытии на малой родине никто не раскрывал, но особо и не угнетал. У него была крыша над головой. Ему дали возможность зарабатывать на жизнь временными работами. Зимой это в основном заготовка дров. Потеряв понапрасну 10 лет свободы, 30-летний мужчина по идее должен четко понимать, что на воле ему в первую очередь следует беречься от себя самого - не заводить сомнительные знакомства, забыть об алкоголе.

Ему об этом воспитатели на зоне твердили каждый день. Но, похоже, внутри у парня обитала тьма (об этом сейчас говорят многие, кто его знал), и она снова вырвалась на свободу, когда в глухом месте он повстречал на пути беззащитную женщину. Совершилось истинное злодейство, ураганом порушившее все вокруг. Несчастный супруг погибшей, еле-еле пережив потерю и похоронив любимую на чужбине, уехал из деревни, бросив нажитое. Опустел его простенький, но уютный дом, окруженный клетками и загородками, где жили животные и птицы. Разрушены мечты о детях, по ним печально звенит на ветру китайский колокольчик, укрепленный на стойке сарая. Жутко и страшно: человеческая жизнь, оказывается, очень хрупка, и финал её может наступить в любой момент.

Горюют о потере и люди, чьи судьбы связаны с д. Калинино. Одни там родились, другие имеют в ней дачный дом, третьи просто там живут. С появлением новоселов они надеялись на возрождение деревни. Горожане имели друзей, которых также интересовало сельское хозяйство. А вдруг переедут?.. Что касается того, кто убил, причем дважды, то его дальнейшая жизнь пройдет за решеткой, причем, возможно, навсегда и унизительно.

Есть человек, который имеет по данной невеселой истории особое мнение. По жизни и работе ему часто приходится контактировать с теми, кто возвращается из мест лишения свободы. Он считает, что у них было бы намного больше шансов вернуться в общество, если бы государство предоставляло им хотя бы минимальные социальные гарантии. Этого сейчас в сельской местности нет, и бывшие заключенные, особенно отбывшие в изоляции долгий срок, не имеющие поддержки друзей и родных, чувствуют себя изгоями. Это ощущение нельзя испытывать долго, от этого звереешь.

Определенная доля истины в таких рассуждениях есть, но... Не так давно в Бежаницы из мест лишения свободы вернулся мужчина, отсидевший два десятка лет за жестокое двойное убийство. Времени прошло много. Знавшие его люди, сослуживцы, одноклассники заимели внуков, вышли на пенсию. Удивительно, но на улицах с ним здоровались, подавали руку.

Люди помнили, что совершив страшное, он немедленно явился в милицию и рассказал все без утайки. Дежурный следователь ему сначала не поверил, поскольку знал его, простого трудягу, давно. Думал, перепил мужик, фантазирует...

Но все оказалось правдой. Суд вынес строгое наказание, но не пожизненное. Ходили слухи, что за решеткой он много работал и корил себя за содеянное. Родные от него не отвернулись. После отсидки уехал в город, где его взяли на работу - шофером на большегрузную машину. Трудился на совесть, был уважаем в коллективе. Однако жизнь на свободе оказалась недолгой. Вскоре тяжело заболел и умер. Его очень жалели...

Почти одновременно с вышеописанным калининским преступлением в Бежаницах произошла другая криминальная история, связанная с гибелью великолукского строителя, который работал на пристройке к ДК. Вместе с другом однажды он пошел в гости в малознакомый дом, где любят часто и много выпить. Завязалась драка, в которой потерпевшему соперник переломал грудную клетку. Будучи сам крепко нетрезв и не ощущая сполна боли, избитый отправился домой и по дороге умер. Тому, кто может забить до смерти человека намного себя старше, всего 25, и он имеет судимость. В организации, где он работал, удивленно пожимают плечами - агрессивности за ним не наблюдалось, пил по-обычному. Большой и мощный, силой обладал завидной, а головой глупой. И как тут снова не повторить — хрупкая человеческая жизнь может закончиться как угодно и где угодно...

В XXI веке жизнь и смерть как-то заметно обесценились. Ушедших в мир иной людей забывают легко и назавтра. Некоторые газеты уже опубликовали материалы об убийстве в д. Калинино Бежаницкого района. В них много внимания уделено личности убийцы, есть даже его фотография. И гораздо меньше говорилось о милой, ласковой женщине, любившей цветы, домашних животных и птиц, что пропала из жизни на её взлете, будто унесенная жестоким ветром.

Газета «Сельская новь», Л. Милова

Источник: Псковская Лента Новостей