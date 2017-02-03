В Пыталово спасатели провели профилактический рейд

3 февраля отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области в жилом секторе города Пыталово был проведен профилактический рейд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, рейд прошел совместно с заместителем главы администрации г. Пыталово, участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Пыталовскому району и главным редактором газеты «Наша Жизнь».

Целью данного мероприятия стала работа с населением по разъяснению требований пожарной безопасности. В ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 13 человек, распространено более 20 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.

Источник: Псковская Лента Новостей