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В Пыталово спасатели провели профилактический рейд

03.02.2017 18:12 ПЛН, Псков

3 февраля отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области в жилом секторе города Пыталово был проведен профилактический рейд.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, рейд прошел совместно с заместителем главы администрации г. Пыталово, участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Пыталовскому району и главным редактором газеты «Наша Жизнь». 
 
 
Целью данного мероприятия стала работа с населением по разъяснению требований пожарной безопасности. В ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 13 человек, распространено более 20 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования.
 
В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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