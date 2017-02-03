Петр Алексеенко: Приравнивание встреч депутатов с избирателями к митингам - ущемление прав депутатов

Законопроект о том, чтобы приравнять к митингам встречи депутатов избирателями, является ущемлением прав парламентариев. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

«Это неправильно. Депутат всегда имел и должен иметь право встречаться с избирателями. В любом месте и в любое время. Поэтому я против этой инициативы, тем более если еще надо будет заранее подавать заявку, как на участие в митинге», - пояснил гость студии.

Также Петр Алексеенко прокомментировал недавнее постановление администрации Псковской области о переносе гайд-парка в Пскове в сквер на «Четырех углах». «Препятствий проведению акций в любом месте города со стороны администрации нет. Мы проводим свои акции и на Текстильной, и у Торгового центра, и на «Ниве» - заявляем официально, получаем разрешение и проводим. Ни разу нам не отказали», - сказал коммунист. Поэтому вопрос о переносе места гайд-парка он считает «надуманным».

Источник: Псковская Лента Новостей