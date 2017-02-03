Сегодня: Пятница, 03 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Подарок любимому За вкусным - в магазины «Соловьи»! Зарплата бюджетников в Псковской области Легкий переход О поддержке инноваций Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...22



Петр Алексеенко: Приравнивание встреч депутатов с избирателями к митингам - ущемление прав депутатов

03.02.2017 17:13 ПЛН, Псков

Законопроект о том, чтобы приравнять к митингам встречи депутатов избирателями, является ущемлением прав парламентариев. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

«Это неправильно. Депутат всегда имел и должен иметь право встречаться с избирателями. В любом месте и в любое время. Поэтому я против этой инициативы, тем более если еще надо будет заранее подавать заявку, как на участие в митинге», - пояснил гость студии.

Также Петр Алексеенко прокомментировал недавнее постановление администрации Псковской области о переносе гайд-парка в Пскове в сквер на «Четырех углах». «Препятствий проведению акций в любом месте города со стороны администрации нет. Мы проводим свои акции и на Текстильной, и у Торгового центра, и на «Ниве» - заявляем официально, получаем разрешение и проводим. Ни разу нам не отказали», - сказал коммунист. Поэтому вопрос о переносе места гайд-парка он считает «надуманным». 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28