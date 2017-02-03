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В Великолукском медицинском колледже посмотрели фильм «Пришел солдат с фронта» и решили организовать одноименную акцию

03.02.2017 17:10 ПЛН, Псков

В Великолукском медицинском колледже прошло заседание студенческого клуба «Pro et contra - За и против», посвященное 74-ой годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, разговор шел о фильме, который для молодежи остается неизвестным, потому что его показывают очень редко. Фильм «Пришел солдат с фронта» снимался в 1971 году под городом Великие Луки, в Великолукском районе, в нем принимали участие жители города и района. Именно так, как показано в фильме, выглядела земля после освобождения от фашистских захватчиков в 1943 году. 
 
Перед показом фильма перед студентами выступили руководитель Центра патриотических инициатив краеведческого музея города Великие Луки Елена Кондратович, заместитель директора по воспитательной работе Великолукского медицинского колледжа Галина Козьякова.
 
После просмотра фильма в обсуждении приняли участие руководство и преподаватели.
 
В заключении решено было организовать в колледже акцию «Пришел солдат с фронта» - написать, рассказать о тех родных, которые восстанавливали страну из руин войны и сохранить в музее истории здравоохранения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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