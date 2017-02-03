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Уличные фотографы покрасили голубей в розовый и зеленый цвет, выдавая их за экзотических птиц

03.02.2017 19:39 ПЛН, Псков

В центре Петербурга предприимчивые фотографы покрасили белых голубей краской, чтобы выдать их за экзотических птиц. Нарушители предлагали туристам и жителям сфотографироваться с птицами за деньги, передает «Росбалт».

Как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, два голубя были изъяты у нарушителей в декабре, еще три - в январе. Птицы были покрашены в розовый и зеленый цвета. Задержание провела полиция. В дальнейшем в отношении фотографов будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Владельцам птиц грозит штраф в 1 тыс. рублей.

«Гражданам, которые фотографируются с птицами, важно помнить, что болезни, переносчиками которых являются пернатые, передаются воздушно-капельным путем и съемка в данном случае - прямая угроза здоровью», - добавили в комитете.

«Розовые и зеленые голуби! Не те розовые голуби, которые обитают на Маврикии и которых осталось 350 особей в природе и 150 в неволе. И не тропические зеленые голуби. А обычные крашеные голуби породы павлин, которые «работали фотомоделями» на Невском проспекте. Полиция совместно с комитетом природопользования изъяла птиц у фотографов и передала к нам в Центр. У птиц потрепаны хвосты, у зеленого сильное расстройство пищеварения, ждем результатов анализов», - заявили в благотворительном фонде «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин», куда поступили пернатые.

Источник: Псковская Лента Новостей



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