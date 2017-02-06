Мы признаем свою юридическую неграмотность - псковичи, пострадавшие от действий недобросовестных подрядчиков

Пострадавшие от действий недобросовестных подрядчиков в Пскове признали свою юридическую неграмотность. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе встречи с генеральным директором группы компаний «ЛУГ» Яном Лузиным псковичи получили необходимую информацию о недвижимости, которая принадлежит застройщику на праве собственности и по какой-то причине была обещана им третьими лицами не по законным договорам купли-продажи и долевого участия, а по договорам займа, уступки или предварительной купли-продажи.

«Мы признаем свою юридическую неграмотность и понимаем, что были введены в заблуждение. Нам представили бумаги, в которых было указано, что мы имеем право въезжать в квартиры, но на деле оказалось, что они еще не отработаны подрядчиком», - рассказал один из участников мероприятия.

«Встреча прошла конструктивно, нам стало ясно, что решать этот вопрос необходимо совместно с застройщиком, который готов к сотрудничеству, и с правоохранительными органами. Понятно, что обещанные квартиры мы уже не получим, но хотелось бы вернуть свои деньги. Надеемся, что эта ситуация разрешится», - отметил пскович.

Добавим, что застройщик в лице группы компании «ЛУГ» и псковичи, введенные в заблуждение подрядчиком, решили вместе добиваться возбуждения уголовного дела и возврата средств.

Источник: Псковская Лента Новостей