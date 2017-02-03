Сегодня: Пятница, 03 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Подарок любимому За вкусным - в магазины «Соловьи»! Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Зарплата бюджетников в Псковской области О поддержке инноваций Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...22



Муфтий Крыма считает, что на полуострове активизировалась деятельность экстремистских сект

03.02.2017 19:45 ПЛН, Псков

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев заявил об активизации на полуострове сторонников исламских экстремистских сект, в том числе ячейки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Об этом сообщается в материалах духовного управления мусульман (ДУМ) республики по итогам круглого стола на тему «Экстремистские секты как угроза крымско-татарскому народу».

«Участники круглого стола выразили озабоченность тем, что в последнее время деятельность экстремистских сект активизировалась. При этом муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев отметил, что активизация таких сект, как «Хизб ут-Тахрир», «хабашиты» (Таврический муфтият), «братья-мусульмане» (запрещены в РФ), «салафиты» вносит разногласия в крымско-татарское общество, вводит в заблуждение мусульман, сеет смуту среди верующих», - цитирует ТАСС заявление ДУМ.

В частности, в нем отмечается, что секта «Хизб ут- Тахрир» «продолжает попытки вовлечения в свои ряды молодежи», превращая ее в «пушечное мясо» для зарубежных политиков, «сталкивая и провоцируя их на правонарушения, влекущие аресты и преследование по закону». «Аресты подаются как «гонения на мусульман и крымских татар» в целом, без объяснений, что настоящей причиной являются нарушения законодательства, запрещающего деятельность определенных радикальных религиозных организаций», - отметили в духовном управлении.

Представители ДУМ Крыма просят власти региона «усилить поддержку традиционных официальных мусульманских институтов», а также оказать содействие в доведении до крымских мусульман «знаний о пагубности экстремистских течений», чтобы не допустить «вербовку и распространение деструктивных культов».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 6 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28