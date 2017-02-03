Муфтий Крыма считает, что на полуострове активизировалась деятельность экстремистских сект

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев заявил об активизации на полуострове сторонников исламских экстремистских сект, в том числе ячейки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Об этом сообщается в материалах духовного управления мусульман (ДУМ) республики по итогам круглого стола на тему «Экстремистские секты как угроза крымско-татарскому народу».

«Участники круглого стола выразили озабоченность тем, что в последнее время деятельность экстремистских сект активизировалась. При этом муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев отметил, что активизация таких сект, как «Хизб ут-Тахрир», «хабашиты» (Таврический муфтият), «братья-мусульмане» (запрещены в РФ), «салафиты» вносит разногласия в крымско-татарское общество, вводит в заблуждение мусульман, сеет смуту среди верующих», - цитирует ТАСС заявление ДУМ.

В частности, в нем отмечается, что секта «Хизб ут- Тахрир» «продолжает попытки вовлечения в свои ряды молодежи», превращая ее в «пушечное мясо» для зарубежных политиков, «сталкивая и провоцируя их на правонарушения, влекущие аресты и преследование по закону». «Аресты подаются как «гонения на мусульман и крымских татар» в целом, без объяснений, что настоящей причиной являются нарушения законодательства, запрещающего деятельность определенных радикальных религиозных организаций», - отметили в духовном управлении.

Представители ДУМ Крыма просят власти региона «усилить поддержку традиционных официальных мусульманских институтов», а также оказать содействие в доведении до крымских мусульман «знаний о пагубности экстремистских течений», чтобы не допустить «вербовку и распространение деструктивных культов».

Источник: Псковская Лента Новостей