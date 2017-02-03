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Судебные приставы взыскали в прошлом году 30 миллиардов рублей алиментов

03.02.2017 20:59 ПЛН, Псков

Около 30 миллиардов рублей выплачено детям по алиментным обязательствам в 2016 году, сообщается в пятницу на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Представитель аппарата омбудсмена принял участие в оперативном совещании с участием руководителей территориальных органов ФССП России по результатам работы по исполнению требований исполнительных документов о взыскании алиментов за 2016 год, состоявшемся в формате видеоконференции.

«Директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав Российской Федерации Артур Парфенчиков сообщил, что по итогам 2016 года отмечено уменьшение количества дел о взыскании алиментов, находящихся на исполнении в территориальных отделах ФССП России. Было возбуждено 696,8 тысячи исполнительных документов указанной категории, в результате работы судебных приставов детям выплачено около 30 миллиардов рублей, из них около одного миллиарда — в результате реализации имущества должников», — говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей



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