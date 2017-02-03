РПЦ предлагает ввести уголовную ответственность за незаконное вмешательство во внутрисемейные дела

Патриаршая комиссия по вопросам семьи Русской православной церкви предложила ввести уголовную ответственность за вмешательство в дела семьи и за приведшее к этому ложное сообщение государственным органам, соответствующий доклад комиссии представила секретарь ее председателя Екатерина Чистякова.

В пятницу состоялось рабочее совещание у президентского уполномоченного по правам ребенка о проведении в регионах мониторинга практики изъятия несовершеннолетних из семьи. В ходе совещания был зачитан доклад патриаршей комиссии.

«(Необходимо) предусмотреть серьезную ответственность, вплоть до уголовной, за необоснованное или незаконное отобрание ребенка, вообще вмешательство в семью, а также за сообщение в государственные органы или должностным лицам заведомо ложной информации о семье, ведущей к такому вмешательству, фальсификацию информации в официальных документах в ходе таких процессов», – в частности сказано в сообщении комиссии.

Отдельное внимание в докладе было уделено тому, что «добросовестные родители» могут сталкиваться с административным или даже уголовным преследованием за родительское наказание.

«Необходимо централизовано менять сложившуюся в этом отношении практику, чтобы родителей преследовали за хулиганские или пьяные побои, но не преследовали за умеренное воспитательное наказание», — добавила Екатерина Чистякова.

Президент Владимир Путин ранее поручил федеральному Министерству труда и социальной защиты, Общественной палате России и детскому омбудсмену проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

Источник: Псковская Лента Новостей