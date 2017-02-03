Заводоуковский районный суд Тюменской области требует запретить «Минкрафт» из-за рецепта динамита

Роскомнадзор обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой о пересмотре решения местного суда, который признал запрещенной статью об изготовлении динамита в компьютерной игре Минкрафт. Сообщение об этом было опубликовано на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Заводоуковский районный суд Тюменской области решил, что статья об изготовлении динамита в игре «Минкрафт» является ни чем иным, как информацией о способе изготовления взрывчатых веществ, и запрещена на территории РФ. Поэтому мы направили обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть данное решение», – говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, на обращение был получен оперативный ответ, что заявление о пересмотре решения направлено в суд, а меры по его исполнению пока можно не применять. При этом, где именно опубликован рецепт создания игрового динамита, не сообщается.

Как пишет РБК, рассмотрение ходатайства о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам назначено на 14 февраля.

Минкрафт - компьютерная игра в жанре песочницы с элементами симулятора выживания и открытым миром, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном в 2009 году. Минкрафт предоставляет игрокам трехмерный мир, полностью состоящий из кубических блоков. Пользователи могут перестраивать его, создавая из блоков сложные сооружения, а также исследовать мир или сражаться с различными противниками. В 2014 году студию, разработавшую игру, купила компания «Микрософт».

Источник: Псковская Лента Новостей