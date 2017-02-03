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Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...25



Отель «Покровский» приглашает новобрачных провести свадьбу мечты

04.02.2017 09:40 ПЛН, Псков

Отель «Покровский» приглашает новобрачных провести торжественную свадебную церемонию и банкет.

Гостей ждут два новых конференц-зала вместимостью от 50 до 100 персон, разнообразное фуршетное и банкетное меню, а молодожены получат номер в подарок.

Узнать подробную информацию и записаться на консультацию можно по тел.: 8 (911) 277 80 86, 8 (8112) 500-000.

www.pskhotel.ru

Источник: Псковская Лента Новостей



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