Правила безопасности призывают соблюдать псковских рыбаков

Выход на лед водоемов Псковской области разрешен, но, тем не менее, на зимней рыбалке необходимо соблюдать определенные правила безопасности, напоминают в ГУ МЧС России по Псковской области.

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости, например, в условиях снегопада. Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон. Важной мелочью могут оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям при осуществлении поисков в тёмное время суток.

Не забудьте тщательно защитить от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надёжное и тёплое место для сидения, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение, поэтому от распития спиртных напитков стоит воздержаться! Каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи.

Необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбалки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, а также в местах сброса вод промышленных предприятий.

Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наименее надежным. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Несите рыболовный ящик на одном плече, чтобы в случае необходимости его можно было легко скинуть. Рыболовам следует иметь с собой шнур длиной 12-15 сантиметров, на одном конце которого укреплен груз 400-500 г, а на другом - устроена петля, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае провала. Неплохо обзавестись пешней. Она поможет прощупать лед, а в случае неприятностей ее можно положить поперек пролома полыньи.

Источник: Псковская Лента Новостей