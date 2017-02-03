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Псковским предприниматлям продолжают звонить мошенники и просить деньги на благотвориетльность от имени главного санитарного врача региона

04.02.2017 12:47 ПЛН, Псков

В адрес Управления Роспотребнадзора по Псковской области поступает информация об участившихся случаях телефонных звонков мошенников от имени руководителя ведомства к предпринимателям и руководителям ряда организаций ( ООО «Дантист+»,ООО «Дантист профи»). Неизвестные лица предлагают передать денежные средства для целей благотворительности, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении.

При возникновении подобных ситуаций следует немедленно обращаться в правоохранительные органы, а также в Управление Роспотребнадзора по Псковской области по телефону «горячей линии» (8112) 66-28-20 и телефону доверия (8112)72-19-10.

Источник: Псковская Лента Новостей



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