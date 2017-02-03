Пскович признан лучшим инвестором 2016 года на срочном рынке

Пскович Дмитрий Краснов признан лучшим инвестором на срочном рынке по итогам конкурса «Лучший частный инвестор-2016», который проводится Московской биржей и ФБ ММВБ. Как сообщил Псковской Ленте Новостей сам победитель, награждение состоялось 2 февраля в Москве.

Конкурс проходил в течение с сентября по декабрь 2016 года. Его основной целью является демонстрация возможностей, доступных частным инвесторам при торговле инструментами фондового, срочного и валютного рынков, и доходностей, которые можно получать при грамотной работе на этих площадках.

Дмитрий Краснов победил в номинации «Лучший частный инвестор 2016 на срочном рынке». За время проведения конкурса он смог подтвердить свое мастерство по работе на фондовом рынке и показать доходность в 1125%.

Кроме звания «Лучший частный инвестор 2016 на срочном рынке» пскович получил денежный приз в размере 500 000 рублей (769 231 с НДФЛ).

Источник: Псковская Лента Новостей