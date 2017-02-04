Третий этап конкурса «Я и пожарная безопасность» прошел в Пскове

3 февраля третий этап конкурса «Я и пожарная безопасность» проходил в Пскове на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в соревновании приняло участие четыре команды.

Четвероклассники презентовали свои видеоролики на тему: «Работа школьной дружины юных пожарных», а также продемонстрировали навыки осторожного обращения с огнем, электроприборами и пожароопасными предметами, правила использования первичных средств пожаротушения и оказания доврачебной помощи пострадавшему в «Игре по станциям».

По итогам испытаний призовые места распределились следующим образом:

- I место – команда ДЮП МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 им. Героя РФ М.Н.Евтюхина»;

- II место – команда ДЮП МАОУ «Гуманитарный лицей»;

- III место – команда ДЮП МБОУ «Лицей «Развитие».

Лучшей презентацией, по мнению жюри, стала работа дружины юных пожарных МБОУ «Лицей «Развитие».

Все команды получили почетные грамоты и памятные подарки.

Добавим, что конкурс «Я и пожарная безопасность» проводится при поддержке Псковского областного Совета ВДПО, ГУ МЧС России по Псковской области, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», Государственного управления образования Псковской области с 2003 года с целью реализации государственных интересов в области обеспечения электро- и пожаробезопасности детей, формирования общественного сознания, активной гражданской позиции подрастающего поколения и культуры безопасности жизнедеятельности.

Источник: Псковская Лента Новостей