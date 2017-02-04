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До -12 похолодает в некоторых районах Псковской области в воскресенье

04.02.2017 15:08 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 5 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

Ветер северо-восточных направлений 3-8 метров в секунду.  Температура по области: ночью -4…-9 местами до -12, днем -2…-7.

Атмосферное давление низкое.

Источник: Псковская Лента Новостей



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