Акция «#ЯРоссия» проходит в Пскове. ФОТО

Акция «#ЯРоссия» проходит сегодня на центральной сцене ТРК «Акваполис» в Пскове, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ>>>

Псков стал городом января в проекте телеканала «Россия 1» «Я Россия». Главная задача проекта - запечатлеть лица современников - здесь и сейчас, на всем пространстве большой страны. В каждом городе-участнике акции работает передвижная студия, где снимаются лица всех желающих. В итоге должен сложиться единый грандиозный портрет России. Видеоролики с самыми выразительными лицами увидит вся страна в эфире федерального телеканала «Россия 1». Также портреты всех участников будут опубликованы и на сайте проекта.

С 12.00 до 18.00 торгово-развлекательном центре работает фотобудка, где можно распечатать свой фотопортрет с логотипом акции #ЯРоссия на магните.

Акция проходит при поддержке ТРК «Акваполис», Псковского городского молодежного центра и благотворительного фонда «Добрый город».

Полная программа мероприятия здесь>>>.

Источник: Псковская Лента Новостей