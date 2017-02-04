Спасатели провели «противопожарный» рейд в Локне

Общественный транспорт
Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов90
ЖКХ
Новые нормы начисления за содержание общедомового имущества должны быть размещены на квитанциях псковичей55
Депутат Госдумы направил в прокуратуру Псковской области обращение с просьбой разобраться в ситуации с ОНД в регионе23
Политика
Петр Алексеенко рассказал, на кого обком КПРФ готов сделать ставку на выборах главы Печорского района
Общество
Происшествия
В магазине на Рижском проспекте задержали покупателя, который хотел расплатиться за товар фальшивой купюрой1
Здоровье
Родителей с детьми от 1,5 месяцев до года приглашают на занятия по грудничковому плаванию в «Простории»