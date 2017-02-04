Спасатели провели «противопожарный» рейд в Локне

4 февраля отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области в жилом секторе п. Локня был проведен профилактический рейд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, целью данного мероприятия стала работа с населением по разъяснению требований пожарной безопасности. В ходе рейда проведены беседы с населением по мерам пожарной безопасности, проинструктировано 15 человек, распространено более 25 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе, проведен осмотр печного оборудования

Источник: Псковская Лента Новостей