МЧС напоминает жителям Псковской области правила безопасного хранения газовых баллонов

МЧС напоминает жителям Псковской области правила безопасного хранения газовых баллонов. Как сообщает в воскресенье сайт ГУ МЧС России по Псковской области, газовые баллоны широко используются в разных областях жизни: для автомобилистов это хорошая альтернатива бензину, путешественники берут его с собой, чтобы не тратить время на разжигание и поддержание костра, но чаще всего газ нужен, если в вашем доме отсутствует централизованная система газоснабжения, а также на даче.

Баллон с газом собой представляет ёмкость различного объёма для хранения пропана, который в основном используется в качестве топлива для кухонной плиты.

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов нужно располагать вне зданий у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны быть выполнены из негорючих материалов и запираться на замок во избежание доступа к ним детей и посторонних лиц, а также иметь жалюзи для проветривания.

Примите меры по защите баллона от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны полного и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с соответствующей маркировкой и длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия. Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту. Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.

Помните: при обнаружении запаха газа незамедлительно необходимо удалить людей из опасной зоны, предупредив о мерах предосторожности, и вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону «04» или «104», только позвонив из незагазованного помещения.

Для того чтобы избежать бед, связанных с неправильным хранением и эксплуатацией бытовых газовых баллонов, соблюдайте соответствующие правила безопасности. Помните, что от этого зависит не только сохранность ваших жизни и здоровья, но и безопасность ваших близких и соседей. Не перекладывайте всю ответственность на специалистов газовой службы.

Источник: Псковская Лента Новостей