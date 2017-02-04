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В Пскове ищут судей для Великолукского городского и Куньинского районного судов

05.02.2017 13:32 ПЛН, Псков

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявляет об открытии вакантных должностей:

 - федерального судьи Великолукского городского суда Псковской области;

- федерального судьи Куньинского районного суда Псковской области.

 Об этом сообщает сайт коллегии.

Документы и заявления от претендентов принимаются с 3 февраля по 3 марта по адресу: Псков,  ул. Р. Люксембург, д. 19, каб. 8, Управление Судебного департамента в Псковской области. Последний день приема документов – 3 марта 2017 г.

Справки по телефону: 54-12-40, 57-10-07.     

Источник: Псковская Лента Новостей



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