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До -22 ожидается в Псковской области 6 февраля

05.02.2017 16:03 ПЛН, Псков

6 февраля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС по Псковской области со ссылкой на данные Псковского центра гидрометеорологической службы.

Ожидается ветер северо-восточных направлений 2-7 м/сек.

Температура по области: ночью -13…-18 местами до -22, днем -10…-15.

Атмосферное давление высокое.

Источник: Псковская Лента Новостей



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