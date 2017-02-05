Каверинская библиотека объявила сбор отработанных батареек под лозунгом «Спаси ежика»

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина объявила сбор отработанных батареек. Об этом сообщается в объявлении на здании библиотеки.

Акция проходит под лозунгом «Спаси ежика».

«Дорогие друзья! Не выбрасывайте отработанные батарейки в мусорное ведро! Одна батарейка отравляет 20 кв. метров земли или убивает 1 ежика», - сообщается в объявлении.

Собранные батарейки будут направлены в Челябинск на единственное в России предприятие, перерабатывающее батарейки.

Библиотека расположена на Сиреневом бульваре, д 3. Работает с 10.00 до 19.000, в воскресенье с10.00 до 18.00. Суббота – выходной.

Источник: Псковская Лента Новостей