В Пскове будущих абитуриентов познакомили с особенностями службы в уголовно-исполнительной системе

В актовом зале состоялась встреча будущих абитуриентов и их родителей с руководством Псковского филиала Академии ФСИН России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, будущим абитуриентам подробно рассказали о службе в уголовно-исполнительной системе, о специальности и направлении подготовки по набору в 2017 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об оказании образовательных услуг.

Гости смогли получить ответы на волнующие вопросы, узнав об истории и структуре Псковского филиала академии.

Все желающие смогли ознакомиться с материально-технической базой образовательной организации.

Источник: Псковская Лента Новостей