В Пскове будущих абитуриентов познакомили с особенностями службы в уголовно-исполнительной системе

Общественный транспорт
Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов91
ЖКХ
Новые нормы начисления за содержание общедомового имущества должны быть размещены на квитанциях псковичей55
Политика
Петр Алексеенко рассказал, на кого обком КПРФ готов сделать ставку на выборах главы Печорского района
Общество
Происшествия
В магазине на Рижском проспекте задержали покупателя, который хотел расплатиться за товар фальшивой купюрой3
Здоровье
Родителей с детьми от 1,5 месяцев до года приглашают на занятия по грудничковому плаванию в «Простории»