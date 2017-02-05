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В Пскове будущих абитуриентов познакомили с особенностями службы в уголовно-исполнительной системе

05.02.2017 16:31 ПЛН, Псков

В актовом зале состоялась встреча будущих абитуриентов и их родителей с руководством Псковского филиала Академии ФСИН России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, будущим абитуриентам подробно рассказали о службе в уголовно-исполнительной системе, о специальности и направлении подготовки по набору в 2017 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об оказании образовательных услуг.

Гости смогли получить ответы на волнующие вопросы, узнав об истории и структуре Псковского филиала академии.

Все желающие смогли ознакомиться с материально-технической базой образовательной организации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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