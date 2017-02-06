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МЧС заменит региональные центры трехуровневой системой управления

06.02.2017 08:37 ПЛН, Псков

МЧС России начало масштабную реформу, которая ликвидирует региональные центры при переходе ведомства на трехуровневую систему управления и финансирования, что уменьшит число руководителей, но добавит сотрудников в реагирующие подразделения.

Реформа проводится в рамках плана строительства и развития сил и средств ведомства. Этот план ранее утвердил президент России Владимир Путин. Параллельно с этим будет завершено создание комплексного авиационно-спасательного центра в Красноярске, а также реорганизовано 65 пожарно-спасательных подразделений ФПС.

Система в целом будет состоять из трех уровней. Первый уровень в вертикали - министерство, предполагающий управление федерального уровня. Второй - субъект, управляющий на региональном уровне, а третий - местный, предполагающий управление пожарно-спасательными гарнизонами. В новой системе исключен уровень регионального центра. Такая система уже успела себя эффективно зарекомендовать в существующих социально-экономических условиях.

Соответствующий указ президента был продиктован именно этими соображениями. А именно, были освобождены от должностей главы Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров, произошло укрупнение Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС России.

Вместо восьми центров осталось четыре. В Центральный центр были включены приволжские регионы, а в состав Сибирского - регионы Урала и Дальнего Востока. Южный включил в себя Северо-Кавказский региональный центр. Управления по Севастополю и Крыму были включены в Южный региональный центр.

Отмечено, что высвободившиеся при этом военные, сотрудники ФПС, федеральные государственные гражданские служащие и гражданский персонал направляются на усиление подразделений, занимающихся непосредственно реагированием.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «В МЧС станет меньше руководителей и больше спасателей»>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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