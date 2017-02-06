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Глава ВЦИОМа назвал причины позднего материнства в России

06.02.2017 08:39 ПЛН, Псков

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал «Известиям» о причинах, из-за которых современные россияне все чаще откладывают рождение детей.

Росстат сообщает, что в январе-ноябре 2016 года в 44 субъектах РФ число умерших превысило число родившихся. В девяти субъектах РФ - в полтора раза. Комментируя эти данные, Федоров отметил, что сегодняшнее российское общество уже иначе смотрит на рождение детей и свой материальный статус.

По его словам, в России все равно сохраняется модель семьи с двумя детьми. За этот вариант выступают более половины опрошенных. Троих детей в своей семье хотят видеть существенно меньшее число россиян, так как это более трудозатратно. Для 10% идеалом является семья с одним ребенком.

Рассказывая об истории вопроса в современной России, Федоров отметил, что если в 1990-х россияне опасались заводить детей, так как не понимали, в какой стране живут с точки зрения социальных гарантий, то в 2000-х годах ситуация стабилизировалась, молодые люди стали брать ипотеку, то есть получать возможность заводить детей автономно от родительского жилья, где пришлось бы ютиться всем вместе. Параллельно с этим оказал свое воздействие и материнский капитал.

Рассказывая о факторах, которые заставляют россиян откладывать рождение детей, Федоров на первое место поставил проблемы уровня жизни (этот фактор возглавил перечень проблем, волнующих россиян в 2016 году). Главным препятствием тут являются материальный проблемы. Федоров отметил, что, несмотря на то, что даже в небогатых семьях детям дают все необходимое, рождение ребенка все равно выбивает семью на одну страту ниже.

Согласно статистике, 53% россиян согласны с тем, что рождение детей ухудшает материальное положение, 44% не согласны с этим.

По его словам, сейчас общество уже готово рожать позже.

«До рождения детей люди хотят встать на ноги, сделать карьеру, не зависеть от родителей. С другой стороны, мужчины и женщины хотят пожить для себя и не готовы вступать в серьезные отношения», - сказал Федоров.

Источник: Псковская Лента Новостей



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