Губернатор уменьшил зарплату руководству государственных учреждений физкультуры и спорта Псковской области

Общественный транспорт
Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов92
ЖКХ
Новые нормы начисления за содержание общедомового имущества должны быть размещены на квитанциях псковичей55
Политика
Петр Алексеенко рассказал, на кого обком КПРФ готов сделать ставку на выборах главы Печорского района
Общество
В праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской епископ Сергий (Булатников) возглавил литургию в Свято-Тихоновском соборе Великих Лук
Происшествия
В магазине на Рижском проспекте задержали покупателя, который хотел расплатиться за товар фальшивой купюрой3