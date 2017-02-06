Сегодня: Понедельник, 06 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Подарок любимому Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове За вкусным - в магазины «Соловьи»! Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Легкий переход О поддержке инноваций Зарплата бюджетников в Псковской области 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове
Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок фотографа из Пскова попадет на билборды Apple по всему миру

Снимок известного фотографа и волонтера Дмитрия Маркова попадет на билборды Apple по всему миру. Фотограф, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone...28



Губернатор уменьшил зарплату руководству государственных учреждений физкультуры и спорта Псковской области

06.02.2017 08:56 ПЛН, Псков

Губернатор Псковской области Андрей Турчак уменьшил зарплату руководству государственных  учреждений физкультуры и спорта Псковской области. Соответствующее постановление администрации Псковской области от 31.01.2017 г. № 31 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Псковской области» 3 февраля опубликовано на официальном сайте «нормативные правовые акты Псковской области».

Документ вносит изменения в Положение об оплате труда работников данных учреждений.

В частности, в новой редакции исчезла норма о ежегодной индексации должностных окладов. Размер и сроки индексации теперь устанавливаются законом области об областном бюджете, а администрацией области.

Положение приводится в соответствие с новым областным законом о соотношении зарплат руководителя. Теперь предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера, в расчете на календарный год и средней заработной платы работников учреждения (без учета руководителей, заместителей и главного бухгалтера), определяется учредителем в кратности 1 к 4, а с 1 января 2018 года – в кратности 1 к 3. 

Вносятся изменения в пункт о должностных окладах.

Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения физической культуры и спорта и главного бухгалтера учреждения физической культуры и спорта теперь определяются на уровне 70 процентов должностного оклада руководителя учреждения физической культуры и спорта (ранее от 70 до 80 процентов).

Отменяется норма о том, что «для осуществления стимулирующих выплат руководителям учреждений физической культуры и спорта Комитет централизует 15 процентов средств фонда оплаты труда, предусмотренных на выплату должностных окладов руководителям учреждений физической культуры и спорта».

Кроме того, в положение вводится специальный раздел об ответственности за превышение предельного уровня среднемесячной зарплаты. Руководители несут дисциплинарную ответственность.

Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. Пункт о должностных окладах начнет действовать через 2 месяца, с 1 апреля 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28