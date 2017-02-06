Губернатор уменьшил зарплату руководству государственных учреждений физкультуры и спорта Псковской области

Губернатор Псковской области Андрей Турчак уменьшил зарплату руководству государственных учреждений физкультуры и спорта Псковской области. Соответствующее постановление администрации Псковской области от 31.01.2017 г. № 31 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Псковской области» 3 февраля опубликовано на официальном сайте «нормативные правовые акты Псковской области».

Документ вносит изменения в Положение об оплате труда работников данных учреждений.

В частности, в новой редакции исчезла норма о ежегодной индексации должностных окладов. Размер и сроки индексации теперь устанавливаются законом области об областном бюджете, а администрацией области.

Положение приводится в соответствие с новым областным законом о соотношении зарплат руководителя. Теперь предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера, в расчете на календарный год и средней заработной платы работников учреждения (без учета руководителей, заместителей и главного бухгалтера), определяется учредителем в кратности 1 к 4, а с 1 января 2018 года – в кратности 1 к 3.

Вносятся изменения в пункт о должностных окладах.

Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения физической культуры и спорта и главного бухгалтера учреждения физической культуры и спорта теперь определяются на уровне 70 процентов должностного оклада руководителя учреждения физической культуры и спорта (ранее от 70 до 80 процентов).

Отменяется норма о том, что «для осуществления стимулирующих выплат руководителям учреждений физической культуры и спорта Комитет централизует 15 процентов средств фонда оплаты труда, предусмотренных на выплату должностных окладов руководителям учреждений физической культуры и спорта».

Кроме того, в положение вводится специальный раздел об ответственности за превышение предельного уровня среднемесячной зарплаты. Руководители несут дисциплинарную ответственность.

Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. Пункт о должностных окладах начнет действовать через 2 месяца, с 1 апреля 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей