Открытое правительство по итогам экспертизы призывает усилить контроль за больницами, где делают аборты

Экспертная рабочая группа федерального уровня при Открытом правительстве пришла к выводу, что нужно ужесточить контроль за больницами, которые проводят аборты, и сделать статистику о таких операциях более открытой, сообщает «Интерфакс».

«Целесообразно рассмотреть вопрос об усилении мер контроля за медучреждениями, оказывающими услуги по искусственному прерыванию беременности, в том числе, в части соблюдения ими запретов на рекламу абортов и "дней тишины", а также о совершенствовании существующей системы статистического учета данных об операциях по прерыванию беременности во всех типах медучреждений и обеспечении открытого доступа к указанным данным», - говорится в заключении рабочей группы, текст которого распространила пресс-служба Открытого правительства.

В пресс-службе «Интерфаксу» пояснили, что заключение было подготовлено с учетом мнения Минздрава, Минфина, Фонда ОМС и Русской православной церкви, оно будет направлено в Госдуму, Совет Федерации и координационный совет при правительстве по реализации концепции государственной семейной политики РФ на период до 2025 года.

8 декабря прошлого года рабочая группа под председательством министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова отклонила петицию за вывод абортов из системы ОМС, набравшую 100 тыс. голосов в интернете.

Вместе с тем М.Абызов тогда поручил экспертам группы подготовить заключение с рекомендациями по улучшению ситуации с абортами в России, которое будет направлено в обе палаты российского парламента и в координационные органы правительства РФ.

Между тем, в заключении отражена позиция рабочей группы, проголосовавшей против инициативы.

Так, в тексте документа говорится, что вывод абортов из системы обязательного медстрахования приведет к росту числа криминальных абортов, поскольку такие операции часто делают небогатые люди в сложной жизненной ситуации. Последствия, по мнению экспертов, могут быть плачевными для здоровья женщин и лечь в итоге нагрузкой на систему ОМС.

«Полное исключение возможности проведения искусственного прерывания беременности по желанию женщины при сроке беременности до двенадцати недель в рамках ОМС может негативно отразиться на беременных женщинах, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», - говорится в заключении.

Как говорится в документе, это «также может способствовать развитию криминальных абортов, угрожающих жизни и здоровью женщин, а также повлечь риск увеличения случаев отказа от детей, что, в свою очередь, повлечет увеличение количества детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на социальном обеспечении государства».

Вместо этого эксперты предложили усилить контроль за больницами, которые должны соблюдать «дни тишины» - срок, когда женщине дается время на то, чтобы обдумать решение о прерывании беременности.

Источник: Псковская Лента Новостей