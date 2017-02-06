В праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской епископ Сергий (Булатников) возглавил литургию в Свято-Тихоновском соборе Великих Лук

5 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в Свято-Тихоновском соборе г.Великие Луки.

Нижний придел Свято-Тихоновского собора освящён во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской, поэтому этот день является для храма престольным праздником.

Его Преосвященству сослужили настоятель Свято-Тихоновского собора г.Великие Луки иерей Александр Кононенко и клирик собора протоиерей Димитрий Соловьев. Диаконский чин возглавил иеродиакон Андрей (Парфенов).

По окончании Божественной литургии было совершено молебное пение новомученикам и исповедникам Церкви Русской, память которых отмечается в этот день.

В своем архипастырском слове епископ Сергий подробно разъяснил смысл прочитанного за Божественной литургией отрывка евангельского повествования «О мытаре и фарисее» и обратил внимание собравшихся на то, что с сегодняшнего дня начинаются подготовительные недели ко Святой Четыредесятнице.

Также Владыка рассказал о подвиге новомученников, которые, как и святые мученики в первые века христианства, пострадали за свою веру. В условиях гонений на Церковь они не отреклись от Бога, не пожалели своей жизни за Христа, явили пример христианской жизни и того, как надо любить Бога.

Архипастырь отметил, как важно помнить историю и не повторять ошибок предыдущих поколений, отошедших от Бога.

«Будем верными Христу! Будем смотреть на образ тех новомучеников и исповедников Церкви Русской, которые своей кротостью, своим смирением победили врага. Пусть сегодня святитель Тихон и все новомученики Церкви Русской помогут нам исправляться, смиряться пред Господом и идти по пути своего спасения. Пусть они будут нашими добрыми учителями и помощниками», - заключил епископ Сергий.

Владыка Сергий тепло приветствовал всех собравшихся в храме, поздравил прихожан с воскресным днем, а причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал святительское благословение.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празднуется в воскресный день, выпадающий на 7 февраля или же в ближайшее, последующее воскресенье. Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской совершается память святых, дата смерти которых неизвестна.

В этот день Церковь совершает поминовение и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Поминовение это совершается по определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917-1918 годов.

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных: мирян, монахов, священников, архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.

Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, на рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпохой воинствующего безбожия. Это прославление явило миру величие их подвига, озарило пути Промысла Божьего в судьбах нашего Отечества, стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и болезненных заблуждений народа. В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых небесных заступников прославила Церковь (к лику святых причислены более тысячи новых мучеников).

Среди пострадавших за веру в ХХ веке - святитель Тихон, Патриарх Всероссийский (+ 1925); святые царственные страстотерпцы; священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский (+ 1922); священномученик Серафим (Чичагов), митрополит Ленинградский и Гдовский (+ 1937); священномученик Иоанн (Троянский), епископ Великолукский и Торопецкий (+ 1937); священномученик Иона (Лазарев), епископ Невельский, викарий Витебской епархии (+ 1937) и целый сонм святых явленных и неявленных.

Источник: Псковская Лента Новостей