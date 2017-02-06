Более 800 жителей Псковской области оценили услуги ПФР через систему «Ваш контроль»

Более 800 жителей Псковской области в 2016 году оценили услуги ПФР через систему «Ваш контроль». Средняя оценка работы сотрудников учреждений ПФР области составила - 4,9, а доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления госуслуг - 97,6%.

Напомним, что система «Ваш контроль» дает возможность оценить ключевые услуги ПФР, предоставление которых организуется в клиентских службах Фонда и в многофункциональных центрах.

На сайте ПФР размещен виджет «Ваш контроль», через который граждане могут не только оценить качество предоставленных услуг, но и оставить отзыв о своем опыте взаимодействия с сотрудниками ПФР.

Отметим, что оценки можно выставлять как через портал «Ваш контроль», инфоматы в МФЦ, так и при участии в SMS-опросе.

SMS-опрос осуществляется по 5 государственным услугам:

- Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

- Прием заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), о переходе в НПФ или о переходе в ПФР из НПФа для передачи им средств пенсионных накоплений.

- Установление страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

- Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

- Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При посещении клиентской службы ПФР у гражданина берется согласие на участие в бесплатном SMS-опросе. При этом номер его мобильного телефона заносится в программно-технический комплекс. Через некоторое время гражданин может получить SMS с номера 0919 следующего содержания: «Вы обращались в ПФР. Пожалуйста, оцените качество оказанных услуг, отправив в ответ бесплатное SMS с оценкой от 1 до 5». Участники SMS-опроса оценивают скорость работы, профессионализм и вежливость персонала, удобство процедуры, уровень комфорта в помещениях.

Отделение ПФР по Псковской области приглашает граждан принять участие в SMS-опросах. Мнение жителей региона очень важно для нас, мы всегда стремимся учитывать поступившие предложения и постоянно работаем над повышением качества оказания государственных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей