Отказаться от гаджетов в пользу живого общения призвал молодежь Пскова Манфред Шюркамп

Псковский городской Молодежный центр презентовал свою работу по подготовке к проведению «Молодой Ганзы» в 2019 году Почетному члену Международного Ганзейского союза Нового времени Манфреду Шюркампу, который с 2 по 5 февраля находился в Пскове с официальном визитом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, представители Молодежного центра рассказали о том, как ведется информирование молодежи о Ганзе, формирование волонтерского движения для организации Молодой Ганзы в Пскове, участие в Русских и Международных Ганзейских днях для обмена опытом и создание Ганзейского календаря событий.

«За время работы в этой сфере стали ежегодными конкурсы ганзейских сувениров, исторического костюма, сценария проведения дня Молодой Ганзы и «Сытый студент». Они всегда привлекают большое количество участников», - сообщили в Молодежном центре. На встрече также был представлен проект программы проведения Молодой Ганзы в 2019 году.

Почетный член Международного Ганзейского союза Нового времени Манфред Шюркамп пожелал больших успехов в реализации задуманного, и чтобы молодежь получила максимум удовольствия от общения друг с другом: «Пожалуйста, помните важный момент: несмотря на то, что мы живем в век технологий - забудьте о гаджетах, знакомьтесь, общайтесь лично. Самое важное - это человеческий контакт».

Он также призвал организаторов «заразить молодежь вирусом Ганзы», имея в виду, что в основе Ганзейского движения лежит мир, взаимодействие и доверие. «Этот принцип мирного существования нужно передавать из поколения в поколение, и только молодежь сможет поддерживать и продвигать эту идею», - заключил Манфред Шюркамп.

Источник: Псковская Лента Новостей