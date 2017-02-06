ГИМС призывает родителей объяснить своим детям, как правильно ходить по льду

В связи с тем, что резкие колебания температур и осадки не позволяют установиться прочному ледяному покрову, ГИМС МЧС России по Псковской области напоминает о недопустимости выхода детей на лед без присмотра взрослых. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Гдовском инспекторском участке №1 ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Псковской области, родителям следует побеседовать на эту тему со своими детьми.

«Постарайтесь объяснить ребенку, насколько опасно проверять прочность льда, ударяя по нему ногами. Расскажите и вспомните сами о том, что особенно опасным является лед, который покрыт толстым слоем снега: в таких местах вода замерзает намного медленнее. Также опасны те места на льду, где видны трещины и лунки: при наступлении на эти места ногой лед может сразу же треснуть. Соблюдая общепринятые правила поведения на водных объектах, вы сможете обезопасить себя и вашего ребенка от серьезных опасностей», - отметили в Гдовском инспекторском участке №1 Центра ГИМС.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде.

«Уважаемые родители! Контролируйте досуг своего ребенка, не допускайте выхода детей на лед и не выходите на него сами! Будьте примером для своих детей», - сказали в инспекторском участке.

В случае возникновения непредвиденной ситуации следует звонить в службу спасения по телефону «101» или «112».

Источник: Псковская Лента Новостей