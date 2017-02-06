54% россиян высказались против отмены «закона Димы Яковлева»

По данным опроса ВЦИОМ, более половины (54%) россиян высказались против отмены запрета на усыновление российских детей гражданами США, введенного в начале 2013 года, так называемого закона Димы Яковлева.

При этом 41% респондентов считают, что закон уже можно отменить, если США и другие страны дадут гарантии жизни и здоровья усыновленных российских детей, пишет «Газета».

По данным опроса, 71% опрошенных в целом одобряют закон, при этом доля противников запрета достигла максимума за четыре года - 25%.

В то же время, согласно опросу, выросла готовность россиян усыновить ребенка - такое мнение в той или иной степени высказали 30% опрошенных (10% в 2014 году). Также снизилось число тех, кто не собирается становиться приемными родителями - 64% (против 85% в 2014 году).

Только 2% опрошенных россиян сообщили о том, что уже являются приемными родителями.

Напомним, «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей гражданами США, был принят в декабре 2012 года и получил название по имени двухлетнего мальчика из Псковской области, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

После целого ряда сообщений о жестоком обращении с усыновленными из России детьми гражданами США (среди которых был и Дима Яковлев) Государственная дума проголосовала за документ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Этот закон стал ответом на принятый в США «акт Магнитского».

Американский закон ввел визовые и финансовые санкции против россиян, подозреваемых в причастности к смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского и к иным нарушениям прав человека. Российский ответ тоже предполагает список невъездных иностранцев, которые были причастны к нарушениям прав человека, и запрещает гражданам США усыновлять российских сирот.

Президент Владимир Путин в декабре 2015 года призвал не спешить с пересмотром закона.

Источник: Псковская Лента Новостей