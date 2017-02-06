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Псковичей ждет похолодание до минус 26 градусов

Псковичей ждет похолодание до минус 26 градусов

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 февраля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений ..



Псковичей ждет похолодание до минус 26 градусов

06.02.2017 12:15 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 февраля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер восточных направлений  2-7 м/сек.

Температура по области:  ночью  -17…-22 градуса, местами до -24 градусов, днем -12…-17 градусов.

С 6 по 9 февраля ожидается понижение температуры местами до -22…-26 градусов С.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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