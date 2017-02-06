Псковичей ждет похолодание до минус 26 градусов

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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На смерть месячного проездногоКогда-то давно, еще до великой революции, в губернском Пскове ходил конный трамвай. Теперь о псковском трамвае, как и по-европейски мощеных улицах и тротуарах, напоминают только старые поблекшие фотографии. Трудно сказать, что мешало Пскову приобрести удобные линии электрических травмаев: узкие улицы, отсутствие мостов или нежелание тогдашних коммунистических властей заморачиваться сложной логистикой движения по...
По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 февраля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков.
Ветер восточных направлений 2-7 м/сек.
Температура по области: ночью -17…-22 градуса, местами до -24 градусов, днем -12…-17 градусов.
С 6 по 9 февраля ожидается понижение температуры местами до -22…-26 градусов С.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Источник: Псковская Лента Новостей