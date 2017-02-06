Российским работодателям напомнили о нормах работы на морозе

Федеральная служба по труду и занятости напомнила российским работодателям о нормах работы сотрудников в морозы.

Как говорится в сообщении пресс-службы «Роструда», к работе на холоде допускаются сотрудники, прошедшие медосмотры. При этом они должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в федеральной службе напоминают, что законодательством установлено обязательство работодателей устраивать специальные перерывы для обогрева, которые обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате, пишет «Интерфакс».

При этом температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25 градусов, также в них должны быть установлены устройства для обогрева рук и стоп.

«В отдельных случаях похолодание может повлечь за собой аварии на предприятиях, что, в свою очередь, может привести к остановке в работе организаций. В таких случаях время простоя работников в силу положений статьи 157 ТК РФ должно оплачиваться работодателем в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада) соответствующего работника, если только в начале простоя не имеется вины работодателя», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что, если работодатель не примет мер по соблюдению трудового законодательства в связи с морозами и возникнет угроза для здоровья работников, ему грозит наказание за несоблюдение прав подчиненных.

Источник: Псковская Лента Новостей