Российским работодателям напомнили о нормах работы на морозе

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В Пскове будут судить посредника, который растратил почти 2,5 млн рублей, предназначенных на покупку квартир 9
|Илья Петров (другие записи автора)
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Упал-отжалсяНа прошлой неделе Российский Минфин вбросил в массы идею о том, что хорошо бы нам опустить рубль. Нет, не так конкретно, как опускали несчастную национальную валюту два года подряд, а слегка так – процентов на десять. Мол, только этого и не хватает для того, чтобы российская экономика взвилась соколом над мрачной...
Федеральная служба по труду и занятости напомнила российским работодателям о нормах работы сотрудников в морозы.
Как говорится в сообщении пресс-службы «Роструда», к работе на холоде допускаются сотрудники, прошедшие медосмотры. При этом они должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты.
Кроме того, в федеральной службе напоминают, что законодательством установлено обязательство работодателей устраивать специальные перерывы для обогрева, которые обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате, пишет «Интерфакс».
При этом температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25 градусов, также в них должны быть установлены устройства для обогрева рук и стоп.
«В отдельных случаях похолодание может повлечь за собой аварии на предприятиях, что, в свою очередь, может привести к остановке в работе организаций. В таких случаях время простоя работников в силу положений статьи 157 ТК РФ должно оплачиваться работодателем в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада) соответствующего работника, если только в начале простоя не имеется вины работодателя», - говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что, если работодатель не примет мер по соблюдению трудового законодательства в связи с морозами и возникнет угроза для здоровья работников, ему грозит наказание за несоблюдение прав подчиненных.
Источник: Псковская Лента Новостей